«Будут проведены положенные проверки»: в Госдуме среагировали на слив данных «Ростелекома»

Заместитель председателя Госдумы по информационной политике и технологиям Антон Горелкин выразил уверенность, что провайдер «Ростелеком» понесёт ответственность за взлом базы с данными пользователей.

В отношении подрядчика будут проведены положенные проверки, а все ответственные за утечку лица понесут предусмотренное законом наказание.

Горелкин также напомнил, что с 30 мая будут кратно увеличены штрафы за утечку информации. По новым правилам «Ростелеком» должен был бы заплатить от 10 до 15 млн рублей.

20 января в открытом доступе оказались 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов клиентов «Ростелекома».