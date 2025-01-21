Аккаунт Илона Маска играл в Path of Exile 2, пока он был на инаугурации Трампа

Геймеры заметили, что учётная запись Илона Маска в игре Path of Exile 2 была активна во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Сам Маск присутствовал на церемонии и играть не мог — это означает, что за него в PoE зашёл другой человек.

Ранее бизнесмен косвенно признал, что прокачивает аккаунты в Diablo и Path of Exile, пользуясь помощью других игроков. Общаясь с видеоблогером NikoWrex, Маск отметил — играя в одиночку, нельзя бороться за топовые места в списке лидеров.

Официально передавать свой аккаунт в Path of Exile 2 запрещено правилами игры. Сейчас группа инициативных геймеров требует блокировки Маска за аккшеринг.