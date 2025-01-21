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Трейлер фильма ужасов «Астрал. Спуск к дьяволу» — хоррор выйдет в России 20 марта

Трейлер фильма ужасов «Астрал. Спуск к дьяволу» — хоррор выйдет в России 20 марта
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В Сети появился русскоязычный трейлер нового фильма ужасов «Астрал. Спуск к дьяволу». С 20 марта его можно будет посмотреть в отечественных кинотеатрах.

Стоит отметить, что хоррор никак не связан с франшизой «Астрал» — в оригинале он называется The Painted («Запечатлённые» или «Нарисованные»). Лента рассказывает о мистических событиях в поместье, новая хозяйка которого сталкивается с оживающими портретами.

Видео доступно в группе «топКино» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Cadence Pictures.

Режиссёром выступил Саша Силби — автор короткометражки 2020 года, по которой и был снят этот фильм. Главную роль сыграла Алекса Палладино («Улыбка Моны Лизы», «Сопрано», «Ирландец»).

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