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Фильм «Анора» с Юрой Борисовым временно пропал из подписок российских онлайн-кинотеатров

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым временно пропал из подписок российских онлайн-кинотеатров
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Комедийную драму «Анора», признанную критиками одним из лучших фильмов 2024 года, больше нельзя посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах по подписке.

Это связано с решением правообладателя: до 17 февраля картина перешла на модель EST (доступ к контенту за определённую сумму без ограничений). «Кинопоиск» уже предлагает купить доступ к «Аноре» за один рубль — вероятно, так же поступят и другие стриминги. Когда ленту разрешат вернуть в подписки в российских и мировых онлайн-кинотеатрах, пока не уточняется.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.

Главные роли в ленте исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр») и Алексей Серебряков («Бандитский Петербург», «Метод»).

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