Far Cry New Dawn, Sniper Elite и ещё 12 игр станут бесплатными в подписке Game Pass

Компания Microsoft представила новый список игр, которые пополнят библиотеку Game Pass в ближайшее время. Обладатели подписки в зависимости от уровня смогут бесплатно опробовать 14 проектов.

Среди них шутер в открытом мире Far Cry New Dawn, инди-приключение Tchia, а также игры из других известных франшиз, таких как Sniper Elite и Orcs Must Die!

Какие игры добавят в Game Pass в конце января и начале февраля

Lonely Mountain: Snow Riders — 21 января (Ultimate);

— 21 января (Ultimate); Flock — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); Gigantic: Rampage Edition — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); Magical Delicacy — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); Tchia — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); The Case of the Golden Idol — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); Starbound — 22 января (Standard);

— 22 января (Standard); Eternal Strands — 28 января (Ultimate);

— 28 января (Ultimate); Orcs Must Die! Deathtrap — 28 января (Ultimate);

— 28 января (Ultimate); Shady Part of Me — 29 января (Standard);

— 29 января (Standard); Sniper Elite: Resistance — 29 января (Ultimate);

— 29 января (Ultimate); Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 31 января (Ultimate);

— 31 января (Ultimate); Far Cry New Dawn — 4 февраля (Ultimate).

Фото: Microsoft

Вместе с этим шесть игр покинут библиотеку 31 января — Anuchard, Broforce Forever, Darkest Dungeon, Death’s Door, Maquette и Serious Sam: Siberian Mayhem.