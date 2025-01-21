Первый сезон сериала «Разделение» принёс Apple более $ 200 млн — отчёт

Компания Apple заработала более $ 200 млн за первый сезон научно-фантастического сериала «Разделение». К этим результатам пришли авторы исследования из Parrot Analytics.

Примечательно, что почти половину денег проект принёс спустя год после выхода — это указывает на большое количество повторных просмотров. Кроме того, главным источников дохода стали не США, а другие рынки — Европа, Латинская Америка и Ближний Восток.

17 января стартовал второй сезон «Разделения». Шоу продолжит рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.