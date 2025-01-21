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Вышел трейлер фильма «Опус» от A24 — триллера с Джоном Малковичем и Айо Эдебири

Вышел трейлер фильма «Опус» от A24 — триллера с Джоном Малковичем и Айо Эдебири
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Студия A24 представила трейлер «Опуса» — нового фильма в жанрах хоррора и триллера. Закрытая премьера ленты состоится на фестивале «Сандэнс» в конце января, а с 14 марта 2025 года «Опус» начнут показывать в кино.

Сюжет фильма расскажет о молодой писательнице. которую приглашают на ужин в поместье звезды поп-сцены. Вскоре героиня понимает, что исчезнувший 30 лет назад певец всё это время готовил извращённый план.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Главные роли исполнят номинант на «Оскар» Джон Малкович («На линии огня», «Отверженные») и звезда сериала «Медведь» Айо Эдебири.

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