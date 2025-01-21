В Marvel Rivals пройдёт новый ивент с бесплатным скином Звёздного Лорда — старт 23 января

Разработчики супергеройского сетевого экшена Marvel Rivals представили основные детали нового события в игре — весеннего фестиваля. Ивент начнётся в четверг, 23 января, в 12:00 мск.

Вместе с ивентом в Marvel Rivals добавят временный игровой режим «Битва танцующих львов», а также событие с кастомизацией карт в галерее. За участие геймеры смогут получить уникальные награды — в том числе бесплатный костюм Звёздного Лорда (Питера Квилла из «Стражей галактики») и именную табличку.

Фото: NetEase

Marvel Rivals доступна бесплатно на PS5, Xbox Series и ПК. Ранее создатели игры рассказали, что будут выпускать патчи с новыми персонажами каждые полтора месяца.