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Для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет два сюжетных дополнения до конца 2025 года

Для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет два сюжетных дополнения до конца 2025 года
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В преддверии скорого релиза Kingdom Come: Deliverance 2 разработчики поделились планами на дальнейшее развитие игры.

Уже летом Warhorse Studios планирует выпустить небольшой апдейт с причёсками, гонками на лошадях и хардкорным режимом. А осенью и зимой 2025 года выйдут два больших сюжетных дополнения: «Наследие кузницы» и «Мистерия Силезии».

Фото: Warhouse

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Критики уже хвалят вторую часть в своих рецензиях — по словам журналистов, сиквел стал гораздо масштабнее, смелее, качественнее и кинематографичнее по сравнению с первой игрой.

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