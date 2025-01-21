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Боевик «Война» от режиссёра «Падение империи» выйдет 11 апреля

Боевик «Война» от режиссёра «Падение империи» выйдет 11 апреля
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Студия A24 объявила дату премьеры боевика «Война» от известного режиссёра Алекса Гарленда. Фильм начнут показывать в кинотеатрах США и ряде других стран мира 11 апреля 2025 года.

Сюжет новой ленты сценариста «28 дней спустя» и постановщика «Падения империи» расскажет о команде американских «морских котиков» в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой.

В актёрский состав «Войны» вошли Космо Джарвис, Уилл Поултер, Кит Коннор, Д’Фарао Ун-А-Тай, Чарльз Мелтон, Джозеф Куинн, Ноа Чентинео, Тейлор Джон Смит, Адайн Брэдли, Майкл Гандольфини, Генри Зага, Эван Хольцман и другие.

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