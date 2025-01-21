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Дахака исключили из его команды по Dota 2

Дахака исключили из его команды по Dota 2
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Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин покинул состав Chimera Esports по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях представителей сообщества «Доты».

Изначально намёк на то, что Дахак больше не является частью «химеры», появился в телеграм-канале его тиммейта Айбека TA2000 Токаева, однако игрок быстро удалил свою публикацию. В это же время другие источники также подтвердили, что россиянин ушёл из Chimera Esports.

Вскоре об этом сообщил и сам Daxak. По его словам, из-за ряда факторов в команде возникли конфликты, а Никиту исключили за попытку их разрешить. «Кошмар, грубо говоря, как и во всех моих командах», — резюмировал киберспортсмен.

Дахак отметил, что ещё одним фактором, из-за которого его исключили, было наличие готовой замены. По слухам, позицию Кузьмина займёт Абдималик Malik Сайлау, ранее выступавший в качестве стенд-ина за Team Spirit. Стоит отметить, что клуб Chimera Esports пока никак не комментировал данную информацию.

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