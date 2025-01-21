Ума Турман сыграет в сериале «Декстер: Воскрешение»

Как сообщает издание Deadline, в сериале «Декстер: Воскрешение» сыграет актриса Ума Турман. Звезда «Убить Билла» и «Криминального чтива» уже присоединилась к съёмочному процессу, который стартовал в середине января в Нью-Йорке.

Турман сыграет роль бывшей военнослужащей по имени Чарли, которая выступает главой охранной службы миллионера Леона Прейтера. Ранее её персонаж уже имел опыт по защите высокопоставленных лиц, поэтому на неё и обратил внимание таинственный богач.

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл. Премьера продолжения состоится уже летом 2025-го.