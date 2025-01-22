Райан Гослинг может сыграть в новых «Звёздных войнах»

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Райан Гослинг, известный по «Барби», «Драйву» и другим лентам, ведёт переговоры, чтобы сыграть в новой части «Звёздных войн».

Речь именно не про полноценную номерную часть, а про ответвление, которым будет заниматься режиссёр «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви. Леви работает над своим фильмом по франшизе с 2022 года, а Джонатан Троппер работает над сценарием проекта уже больше года.

Неясно, когда происходит действие ленты в проекте Леви. Также не до конца понятно, коснётся ли история джедаев и их врагов, ситхов. Однако сюжет точно никак не связан с сагой Скайуокеров