Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Райан Гослинг может сыграть в новых «Звёздных войнах»

Райан Гослинг может сыграть в новых «Звёздных войнах»
Комментарии

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Райан Гослинг, известный по «Барби», «Драйву» и другим лентам, ведёт переговоры, чтобы сыграть в новой части «Звёздных войн».

Речь именно не про полноценную номерную часть, а про ответвление, которым будет заниматься режиссёр «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви. Леви работает над своим фильмом по франшизе с 2022 года, а Джонатан Троппер работает над сценарием проекта уже больше года.

Неясно, когда происходит действие ленты в проекте Леви. Также не до конца понятно, коснётся ли история джедаев и их врагов, ситхов. Однако сюжет точно никак не связан с сагой Скайуокеров

Материалы по теме
Фильмы и сериалы в духе «Ландышей: такая нежная любовь»: что посмотреть
Фильмы и сериалы в духе «Ландышей: такая нежная любовь»: что посмотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android