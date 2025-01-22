Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Соник 4 в кино» выйдет 19 марта 2027 года

«Соник 4 в кино» выйдет 19 марта 2027 года
Комментарии

Издание Variety назвало точную дату выхода четвёртого фильма про Соника. По данным СМИ, премьера ленты состоится 19 марта 2027 года.

Само собой, информации про четвёртую часть, касательно актёрского состава, сюжетных подробностей и прочего пока что нет.

Компания Paramount анонсировала четвёртый фильм франшизы, вдохновлённой видеоиграми про ежа, ещё до того, как на экраны вышло третье приключение про Соника. Оно, кстати, стало успешным: кассовые сборы ленты превысили $ 420 млн. Такую сумму проекту удалось собрать через месяц после премьеры в кинотеатрах.

Сам третий «Соник» уже доступен для просмотра онлайн на зарубежных онлайн-площадках.

Материалы по теме
Фильмы и сериалы в духе «Ландышей: такая нежная любовь»: что посмотреть
Фильмы и сериалы в духе «Ландышей: такая нежная любовь»: что посмотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android