«Соник 4 в кино» выйдет 19 марта 2027 года

Издание Variety назвало точную дату выхода четвёртого фильма про Соника. По данным СМИ, премьера ленты состоится 19 марта 2027 года.

Само собой, информации про четвёртую часть, касательно актёрского состава, сюжетных подробностей и прочего пока что нет.

Компания Paramount анонсировала четвёртый фильм франшизы, вдохновлённой видеоиграми про ежа, ещё до того, как на экраны вышло третье приключение про Соника. Оно, кстати, стало успешным: кассовые сборы ленты превысили $ 420 млн. Такую сумму проекту удалось собрать через месяц после премьеры в кинотеатрах.

Сам третий «Соник» уже доступен для просмотра онлайн на зарубежных онлайн-площадках.