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Сидни Суини сыграет в «Маске Красной смерти» — фильме по рассказу Эдгара Аллана По

Сидни Суини сыграет в «Маске Красной смерти» — фильме по рассказу Эдгара Аллана По
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По данным издания Deadline, Сидни Суини, известная по «Эйфории» и другим проектам, снимется в «Маске Красной смерти» — фильме по рассказу Эдгара Аллана По. Картина выступит чёрной комедией.

В оригинальном произведении По рассказывается о принце Просперо, который пытается избежать опасной чумы, возникающей из-за Красной смерти, спрятавшись в своём замке. Сюжетные детали этой новой версии держатся в секрете. Источники сообщают, что съёмки фильма начнутся в этом году.

Чарли Полингер пишет сценарий и выступает режиссёром. Прокатывать фильм в США будет кинокомпания A24.

У картины пока нет даже примерной даты выхода.

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