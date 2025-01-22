Сидни Суини сыграет в «Маске Красной смерти» — фильме по рассказу Эдгара Аллана По

По данным издания Deadline, Сидни Суини, известная по «Эйфории» и другим проектам, снимется в «Маске Красной смерти» — фильме по рассказу Эдгара Аллана По. Картина выступит чёрной комедией.

В оригинальном произведении По рассказывается о принце Просперо, который пытается избежать опасной чумы, возникающей из-за Красной смерти, спрятавшись в своём замке. Сюжетные детали этой новой версии держатся в секрете. Источники сообщают, что съёмки фильма начнутся в этом году.

Чарли Полингер пишет сценарий и выступает режиссёром. Прокатывать фильм в США будет кинокомпания A24.

У картины пока нет даже примерной даты выхода.