Появился первый кадр байопика с Итаном Хоуком и Маргарет Куолли

Создатели фильма Blue Moon представили первый кадр своей ленты. На нём можно увидеть исполнителей главных ролей: Итана Хоука и Маргарет Куолли.

Сюжет расскажет о том, как свои последние дни провёл поэт-песенник Лоренц Харт. Действие фильма разворачивается в ресторане «Сарди» 31 марта 1943 года.

Фото: Из соцсетей Ричарда Линклейтера

Мировая премьера картины состоится на Берлинском кинофестивале. Режиссёром ленты выступил Ричард Линклейтер, а сценарий написал Роберт Каплоу. Вместе с Хоуком и Куолли в проекте сыграли Эндрю Скотт, Бобби Каннавале и другие.

Выпустят ли картину в прокат, зависит от того, насколько хорошо она себя покажет на кинофестивале в Берлине.