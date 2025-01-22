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Появился первый кадр байопика с Итаном Хоуком и Маргарет Куолли

Появился первый кадр байопика с Итаном Хоуком и Маргарет Куолли
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Создатели фильма Blue Moon представили первый кадр своей ленты. На нём можно увидеть исполнителей главных ролей: Итана Хоука и Маргарет Куолли.

Сюжет расскажет о том, как свои последние дни провёл поэт-песенник Лоренц Харт. Действие фильма разворачивается в ресторане «Сарди» 31 марта 1943 года.

Фото: Из соцсетей Ричарда Линклейтера

Мировая премьера картины состоится на Берлинском кинофестивале. Режиссёром ленты выступил Ричард Линклейтер, а сценарий написал Роберт Каплоу. Вместе с Хоуком и Куолли в проекте сыграли Эндрю Скотт, Бобби Каннавале и другие.

Выпустят ли картину в прокат, зависит от того, насколько хорошо она себя покажет на кинофестивале в Берлине.

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