Объявлены дата и место проведения The International 2025

Valve на официальном сайте Dota 2 объявила дату и место проведения турнира The International 2025. Он пройдёт с 11 по 14 сентября в Гамбурге на стадионе Hamburg's Barclays Arena.

По словам компании, в чемпионате примут участие 16 команд: одни попадут на The International через региональные квалификации, а других пригласят лично.

Звёзды сошлись, и сцена снова готовится к космической битве. И на этот раз эта битва вернулась туда, где всё началось: в Германию, где состоялся скромный дебют The International на мировой арене.

Фото: Valve

Само собой, более подробную информацию о проведении турнира Valve раскроет позже.