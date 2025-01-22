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Объявлены дата и место проведения The International 2025

Объявлены дата и место проведения The International 2025
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Valve на официальном сайте Dota 2 объявила дату и место проведения турнира The International 2025. Он пройдёт с 11 по 14 сентября в Гамбурге на стадионе Hamburg's Barclays Arena.

По словам компании, в чемпионате примут участие 16 команд: одни попадут на The International через региональные квалификации, а других пригласят лично.

Звёзды сошлись, и сцена снова готовится к космической битве. И на этот раз эта битва вернулась туда, где всё началось: в Германию, где состоялся скромный дебют The International на мировой арене.

Фото: Valve

Само собой, более подробную информацию о проведении турнира Valve раскроет позже.

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