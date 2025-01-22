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Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет в новом фильме Гая Ричи

Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет в новом фильме Гая Ричи
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По информации издания Variety, актёр Космо Джарвис, получивший известность благодаря сериалу «Сёгун», сыграет в новом фильме Гая Ричи под названием Wife and Dong.

О чём конкретно расскажет картина, не сообщается. Ожидается, что Ричи вновь поднимет тему британской аристократии. Вместе с Джарвисом в ленте сыграют Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс: они также были объявлены исполнительными продюсерами фильма.

Помимо постановки картины, Гай Ричи также написал к ней сценарий. Даты начала съёмок пока что нет, как и приблизительной даты премьеры.

Ждём подробности грядущей картины в течение этого года.

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