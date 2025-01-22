Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет в новом фильме Гая Ричи

По информации издания Variety, актёр Космо Джарвис, получивший известность благодаря сериалу «Сёгун», сыграет в новом фильме Гая Ричи под названием Wife and Dong.

О чём конкретно расскажет картина, не сообщается. Ожидается, что Ричи вновь поднимет тему британской аристократии. Вместе с Джарвисом в ленте сыграют Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс: они также были объявлены исполнительными продюсерами фильма.

Помимо постановки картины, Гай Ричи также написал к ней сценарий. Даты начала съёмок пока что нет, как и приблизительной даты премьеры.

Ждём подробности грядущей картины в течение этого года.