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Количество подписчиков Netflix перевалило за 300 млн человек

Количество подписчиков Netflix перевалило за 300 млн человек
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Издание Variety сообщило, что общее количество подписчиков Netflix во всём мире превысило 300 млн человек. Вне сомнений, это огромное число, которое будет постепенно расти.

За четвёртый квартал 2024 года на стриминг подписалось 18,9 млн человек — это рекорд компании по росту аудитории за один квартал. Для сравнения: Netflix прибавил 5,1 млн платных подписчиков в третьем квартале 2024 года, достигнув 282,72 млн подписчиков по всему миру.

Представители Netflix в письме акционерам отметили, что четвёртый квартал превзошёл все самые смелые ожидания.

Наш план на четвёртый квартал превзошёл даже самые смелые ожидания: второй сезон «Игры в кальмара» на пути к тому, чтобы стать одним из самых просматриваемых сезонов наших оригинальных сериалов.

Разбивка по регионам следующая: за квартал появилось 4,82 млн новых подписчиков в США и Канаде, 5 млн в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 4,15 млн в Латинской Америке и 4,94 млн в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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