Ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджом выйдет в этом году

По информации издания Variety, премьера ремейка «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджом состоится уже в этом году. Сначала это будет ограниченный прокат, потом ленту выпустят глобально.

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость. В ремейке вместе с Динклэйджом сыграли Элайджа Вуд, Кевин Бейкон и другие.

Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем, но сейчас это, похоже, изменится. Режиссёром и сценаристом ленты выступил Мэйкон Блэр.