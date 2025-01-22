Huawei и Xiaomi обошли iPhone по популярности в Китае

По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, iPhone больше не самый продаваемый смартфон в Китае. Своё первенство Apple уступила смартфонам компании Huawei и Xiaomi.

Отмечается, что продажи iPhone в Китае упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое падение продаж Apple в Китае за 2024 год, и оно привело к тому, что компания заняла лишь третье место, уступив Huawei и Xiaomi.

Падение продаж устройств Apple объясняется усилением конкуренции со стороны китайских производителей, предлагающих привлекательные модели в премиальном сегменте. Ещё один важный фактор — отсутствие в Китае последних инноваций Apple в области искусственного интеллекта.