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Huawei и Xiaomi обошли iPhone по популярности в Китае

Huawei и Xiaomi обошли iPhone по популярности в Китае
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По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, iPhone больше не самый продаваемый смартфон в Китае. Своё первенство Apple уступила смартфонам компании Huawei и Xiaomi.

Отмечается, что продажи iPhone в Китае упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое падение продаж Apple в Китае за 2024 год, и оно привело к тому, что компания заняла лишь третье место, уступив Huawei и Xiaomi.

Падение продаж устройств Apple объясняется усилением конкуренции со стороны китайских производителей, предлагающих привлекательные модели в премиальном сегменте. Ещё один важный фактор — отсутствие в Китае последних инноваций Apple в области искусственного интеллекта.

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