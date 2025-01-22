«Важно найти своё дело»: Бурак Озчивит поддержал актёров без специального образования
Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по «Великолепному веку» и другим проектам, в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал, почему актёром можно быть даже без специального образования. В качестве примера Озчивит привёл себя.
По словам Бурака, он учился быть актёром на павильонах, при этом никакого профильного образования он не получал.
Я считаю, что в жизни всё складывается само собой, и очень важно в каждом конкретном моменте делать всё максимально хорошо. Найти себя и своё дело в жизни, не обращая внимания на возможную критику со стороны других людей.
Артист уточнил, что сначала работал моделью, а спустя много лет начал сниматься в кино.
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