«Важно найти своё дело»: Бурак Озчивит поддержал актёров без специального образования

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по «Великолепному веку» и другим проектам, в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал, почему актёром можно быть даже без специального образования. В качестве примера Озчивит привёл себя.

По словам Бурака, он учился быть актёром на павильонах, при этом никакого профильного образования он не получал.

Я считаю, что в жизни всё складывается само собой, и очень важно в каждом конкретном моменте делать всё максимально хорошо. Найти себя и своё дело в жизни, не обращая внимания на возможную критику со стороны других людей.

Артист уточнил, что сначала работал моделью, а спустя много лет начал сниматься в кино.