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DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая — утечка

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая — утечка
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В Сети появилась информация, что релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая. Эту дату указало французское игровое издание Gamekult, на которое обратили внимание в RSS-рассылке новостей.

Официально дату должны объявить завтра во время презентации Xbox Developer Direct — она стартует в 21:00 мск.

Проект станет приквелом DOOM 2016 года. Заниматься игрой, как и ранее, будет студия id Software. Местом действия станет Средневековье: у Палача Рока будет новый арсенал оружия, включающий в себя шипастый щит, меч, топор и другое.

Ранее разработчики говорили, что геймплейно игра будет сильно отличаться от прошлых частей с упором на ближний бой.

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