Роберт Паттинсон готов был уйти из кино из-за спада во времена пандемии и забастовок

Британский актёр Роберт Паттинсон рассказал о сложном периоде в своей карьере, который начался во время пандемии COVID-19 в 2020 году и продолжался вплоть до забастовки сценаристов и актёров, прошедших в 2023-м.

Как рассказал звезда «Бэтмена», в этот период вся киноиндустрия была на спаде. Так, из-за различных ограничений люди перестали ходить в кинотеатры, а сценарии будущих фильмов Голливуда казались не слишком воодушевляющими. В результате Паттинсон даже раздумывал уйти из кино, однако затем ситуация кардинально изменилась, и актёр снова рад быть частью индустрии.

Последние несколько лет в киноиндустрии, начиная с COVID-19 и заканчивая забастовками в 2023 году, все постоянно говорили, что кино умирает. И весьма убедительно. Я почти ушёл из кино. Меня беспокоили их слова. Все постоянно говорили, что кино умирает — и делали это вполне убедительно. Дело было в том числе в сценариях — многие актёры несколько лет подряд задавались вопросом: «Что происходит? Сценарии совсем не крутые». Я не говорю, что вообще все сценарии были не крутыми, но в них чувствовался студийный почерк. Я не знаю, что происходило на самом деле, но теперь в индустрии снова много прекрасного.

Ближайшей картиной с Паттинсоном станет фантастическая драма «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» Пон Джун-хо. Премьера ленты состоится уже 7 марта 2025 года.