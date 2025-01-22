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Сериал «Линкольн для адвоката» получит четвёртый сезон

Сериал «Линкольн для адвоката» получит четвёртый сезон
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По данным издания Deadline, Netflix продлил сериал «Линкольн для адвоката» на четвёртый сезон. О продлении шоу объявили через три месяца после выхода третьего сезона.

Мануэль Гарсия-Рульфо вернётся в роли Микки Халлера — блестящего адвоката из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина «Линкольн».

В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов, их съёмки должны начаться в следующем месяце. Создателем сериала стал Дэвид Э. Келли, работавший над шоу «Презумпция невиновности», а обязанности шоураннеров исполняют Тед Хамфри («Хорошая жена») и Дейлин Родригез («Обмани меня»).

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