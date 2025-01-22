Фильм «Джокер: Безумие на двоих» номинировали на антипремию «Золотая малина»

Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2025 раскрыли главных номинантов. В этот раз в список вошли многие известные работы прошлого года от крупных киностудий.

Так, в категории «Худший фильм» оказался «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом, а также «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца». В «Худшем актёре» засветился Джек Блэк за роль в «Дорогом Санте», а знаменитую Кейт Бланшетт могут признать «Худшей актрисой» за фильм «Бордерлендс».

Номинанты на антипремию «Золотая малина» — 2025

Худший фильм

«Джокер: Безумие на двоих»

«Рейган»

«Бордерлендс»

«Мегалополис»

«Мадам Паутина»

Худший сценарий

«Джокер: Безумие на двоих»

«Крейвен-охотник»

«Мадам Паутина»

«Мегалополис»

«Рейган»

Худший актер

Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)

Джек Блэк («Дорогой Санта»)

Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)

Деннис Куэйд («Рейган»)

Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса

Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)

Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)

Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)

Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Дженнифер Лопес («Атлас»)

Худший приквел, сиквел или ремейк

«Джокер: Безумие на двоих»

«Ворон»

«Крэйвен-охотник»

«Муфаса: Король Лев»

«Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы».

Антипремия «Золотая малина» – 2025 пройдёт уже 1 марта в США.