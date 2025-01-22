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Золотая малина 2025 — Джокер 2, Бордерлендс, Крейвен, Мегалополис, Ворон и другие фильмы

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» номинировали на антипремию «Золотая малина»
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Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2025 раскрыли главных номинантов. В этот раз в список вошли многие известные работы прошлого года от крупных киностудий.

Так, в категории «Худший фильм» оказался «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом, а также «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца». В «Худшем актёре» засветился Джек Блэк за роль в «Дорогом Санте», а знаменитую Кейт Бланшетт могут признать «Худшей актрисой» за фильм «Бордерлендс».

Номинанты на антипремию «Золотая малина» — 2025

Худший фильм

  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Рейган»
  • «Бордерлендс»
  • «Мегалополис»
  • «Мадам Паутина»

Худший сценарий

  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Крейвен-охотник»
  • «Мадам Паутина»
  • «Мегалополис»
  • «Рейган»

Худший актер

  • Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Джек Блэк («Дорогой Санта»)
  • Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)
  • Деннис Куэйд («Рейган»)
  • Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса

  • Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
  • Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)
  • Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
  • Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
  • Дженнифер Лопес («Атлас»)

Худший приквел, сиквел или ремейк

  • «Джокер: Безумие на двоих»
  • «Ворон»
  • «Крэйвен-охотник»
  • «Муфаса: Король Лев»
  • «Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы».

Антипремия «Золотая малина» – 2025 пройдёт уже 1 марта в США.

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