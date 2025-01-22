Фильм «Джокер: Безумие на двоих» номинировали на антипремию «Золотая малина»
Организаторы антипремии «Золотая малина» – 2025 раскрыли главных номинантов. В этот раз в список вошли многие известные работы прошлого года от крупных киностудий.
Так, в категории «Худший фильм» оказался «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом, а также «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца». В «Худшем актёре» засветился Джек Блэк за роль в «Дорогом Санте», а знаменитую Кейт Бланшетт могут признать «Худшей актрисой» за фильм «Бордерлендс».
Номинанты на антипремию «Золотая малина» — 2025
Худший фильм
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Рейган»
- «Бордерлендс»
- «Мегалополис»
- «Мадам Паутина»
Худший сценарий
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Крейвен-охотник»
- «Мадам Паутина»
- «Мегалополис»
- «Рейган»
Худший актер
- Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
- Джек Блэк («Дорогой Санта»)
- Закари Ливай («Гарольд и волшебный мелок»)
- Деннис Куэйд («Рейган»)
- Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Худшая актриса
- Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
- Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)
- Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
- Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
- Дженнифер Лопес («Атлас»)
Худший приквел, сиквел или ремейк
- «Джокер: Безумие на двоих»
- «Ворон»
- «Крэйвен-охотник»
- «Муфаса: Король Лев»
- «Мятежная луна, часть 2: Оставляющая шрамы».
Антипремия «Золотая малина» – 2025 пройдёт уже 1 марта в США.
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