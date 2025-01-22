Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2,5 млрд рублей

22 января сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили отметку в 2,5 млрд рублей. Для достижения этого результата новинке потребовалось чуть больше трёх недель — прокат ленты стартовал 1-го числа.

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Лента продолжает лидировать в российских чартах, уступая лишь «Волшебнику Изумрудного города». Картина уже вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории России, обойдя «По щучьему велению» и «Мастера и Маргариту».

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».