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В «Мир танков» добавили танки 11-го уровня

В «Мир танков» добавили танки 11-го уровня
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Студия Lesta Games объявила о выпуске патча 1.32 для «Мира Танков». Крупнейший апдейт в истории экшена уже доступен для пользователей на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Мир Танков. Официальный видеоканал. Права на видео принадлежат Lesta Games.

Главным нововведением патча стало появление мощнейшей техники 11-го уровня с особыми боевыми модификациями — впервые за всю историю игры. Для неё доступен бронебойный оперенный подкалиберный снаряд (БОПС) с уникальной механикой нанесения урона, позволяющий получить дополнительные преимущества в бою.

Вместе с выходом улучшенной техники в игру также добавили кампанию «Новые горизонты» — систему боевых заданий в виде операций. Игроки, выполнившие все три операции с отличием, смогут получить сверхтяжелый двухствольный танк 11-го уровня, а также уникальную технику: американские ARMT, TF-2 CLARK и французский Projet Murat.

Вместе с обновлением 1.32 в «Мире Танков» также появилась новая зимняя карта «Калининград», новый класс техники штурмовые САУ, а также игровая механика «Проект Орбита» для получения премиальной техники 8-10 уровня. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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