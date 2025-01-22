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Когда пройдёт The International 2025 по Dota 2 (TI, «Инт» по «Доте» в Германии)

Анонсирован The International 2025 по Dota 2 в Германии
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Компания Valve поделилась первыми подробностями The International 2025 — главного турнира года по Dota 2. Информация появилась в официальном блоге разработчиков игры.

Создатели Dota 2 сообщили, что в 2025 году «Инт» пройдёт в Гамбурге, Германия. Плей-офф престижного соревнования состоится в период с 11 по 14 сентября на стадионе «Barclays Arena».

Представители Valve подтвердили, что в рамках чемпионата сразятся 16 команд, часть из которых получит прямые приглашения, а часть пройдёт через открытые и закрытые региональные отборочные. Подробнее о билетах и формате соревнования разработчики расскажут позже.

The International 2025 станет вторым ивентом серии TI, который пройдёт в Германии. Так, в 2011 году в Кёльне состоялся самый первый турнир серии, завершившийся триумфальной победой Natus Vincere.

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