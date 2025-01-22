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Стали известны таланты студии освещения FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

Стали известны таланты студии освещения FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
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Турнирный оператор FISSURE объявил русскоязычных и англоязычных талантов студии освещения чемпионата FISSURE PLAYGROUND #1.

В кадре официальной трансляции на русском языке будут работать 16 человек, среди которых есть как привычные таланты, так и новые лица.

Таланты FPG по «Доте»

Ведущие:

  • Василиса Vasilisa Чернова;
  • Дмитрий Zloba Иринчук.

Аналитики:

  • Александр Nofear Чурочкин;
  • Алексей TheChosenOne Караневич;
  • Евгений Fervian Аксенов;
  • Владлен Mariachi Гребеньков;
  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Дмитрий UnderShock Большаков.

Комментаторы:

  • Никита 4ce Котков;
  • Ернар Mantis Уразбаев;
  • Роман RoMaLL1Ka Цирин;
  • Никита Sheyl Демешов;
  • Максим Shachlo Абрамовских;
  • Алексей Lex Филиппов;
  • Арсений ArsZeeqq Усов;
  • Рустам Adekvat Мавлютов.

Что касается англоязычного стрима, в список талантов попали 11 работников, среди которых есть известные ведущие Эндрю Jenkins Дженкинс и Натали NatTea Махоуни, а также двукратный финалист The Internationa Роман Resolut1on Фоминок.

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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