Стали известны таланты студии освещения FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

Турнирный оператор FISSURE объявил русскоязычных и англоязычных талантов студии освещения чемпионата FISSURE PLAYGROUND #1.

В кадре официальной трансляции на русском языке будут работать 16 человек, среди которых есть как привычные таланты, так и новые лица.

Таланты FPG по «Доте»

Ведущие:

Василиса Vasilisa Чернова;

Дмитрий Zloba Иринчук.

Аналитики:

Александр Nofear Чурочкин;

Алексей TheChosenOne Караневич;

Евгений Fervian Аксенов;

Владлен Mariachi Гребеньков;

Дмитрий Inmate Филинов;

Дмитрий UnderShock Большаков.

Комментаторы:

Никита 4ce Котков;

Ернар Mantis Уразбаев;

Роман RoMaLL1Ka Цирин;

Никита Sheyl Демешов;

Максим Shachlo Абрамовских;

Алексей Lex Филиппов;

Арсений ArsZeeqq Усов;

Рустам Adekvat Мавлютов.

Что касается англоязычного стрима, в список талантов попали 11 работников, среди которых есть известные ведущие Эндрю Jenkins Дженкинс и Натали NatTea Махоуни, а также двукратный финалист The Internationa Роман Resolut1on Фоминок.

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.