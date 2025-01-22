Стали известны таланты студии освещения FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

Турнирный оператор FISSURE объявил русскоязычных и англоязычных талантов студии освещения чемпионата FISSURE PLAYGROUND #1.
В кадре официальной трансляции на русском языке будут работать 16 человек, среди которых есть как привычные таланты, так и новые лица.
Таланты FPG по «Доте»
Ведущие:
- Василиса Vasilisa Чернова;
- Дмитрий Zloba Иринчук.
Аналитики:
- Александр Nofear Чурочкин;
- Алексей TheChosenOne Караневич;
- Евгений Fervian Аксенов;
- Владлен Mariachi Гребеньков;
- Дмитрий Inmate Филинов;
- Дмитрий UnderShock Большаков.
Комментаторы:
- Никита 4ce Котков;
- Ернар Mantis Уразбаев;
- Роман RoMaLL1Ka Цирин;
- Никита Sheyl Демешов;
- Максим Shachlo Абрамовских;
- Алексей Lex Филиппов;
- Арсений ArsZeeqq Усов;
- Рустам Adekvat Мавлютов.
Что касается англоязычного стрима, в список талантов попали 11 работников, среди которых есть известные ведущие Эндрю Jenkins Дженкинс и Натали NatTea Махоуни, а также двукратный финалист The Internationa Роман Resolut1on Фоминок.
Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.