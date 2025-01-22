«Я средневековый крестьянин»: звезда «Ночного агента» от Netflix не пользуется смартфонами

Американский актёр Гэбриел Бассо дал большое интервью изданию Variety в честь скорой премьеры второго сезона сериала «Ночной агент». 30-летняя звезда Netflix признался, что почти не пользуется смартфоном, сравнив себя с крестьянином в Средневековье.

Бассо заявил, что ему не нравится состояние нынешнего общества, которое предпочитает проводить свободное время в смартфонах.

Я средневековый крестьянин. Я отвергаю то, что вижу в обществе. Если бы в мою деревню пришёл парень и торговал этими чёрными зеркалами-смартфонами, в которые все смотрят весь день, я бы попытался выгнать этого парня из моей деревни.

Второй сезон сериала «Ночной агент» от Netflix выйдет уже 23 января. Первый сезон шоу запустился почти два года назад и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев.