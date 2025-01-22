Российская 1win Team перевела игрока по Counter-Strike 2 в запас

Киберспортивная организация 1win Team объявила об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Представители 1w сообщили, что игрок Владислав lattykk Выдрин был переведён в запас клуба. Его временно заменит Степан klain Мухин, с которым коллектив уже выступает на турнире Exort Series #7. Останется ли Мухин в команде на постоянной основе, пока неизвестно.

Состав 1win по CS2:

Олег sh1geo Стасенко;

Александр oz1k Севастьянов;

Кирилл cronuss Савин;

Абай HObbit Хасенов;

Степан klain Мухин (замена);

Санжар SANJI Кулиев (тренер).

Lattykk выступал в составе 1win Team начиная с апреля 2024 года. За это время команда не добилась громких результатов, остановившись на уровне онлайн-соревнований. Где продолжит карьеру Владислав Выдрин, не уточняется.