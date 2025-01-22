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Сериал Ночной агент от Netflix, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix
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Уже 23 января состоится премьера второго сезона сериала «Ночной агент». Шпионское шоу продолжит историю агента ФБР Питера Сазерленда, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.

В продолжение одного из самых популярных сериалов в истории Netflix войдёт десять эпизодов — они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 января
2-я серия23 января
3-я серия23 января
4-я серия23 января
5-я серия23 января
6-я серия23 января
7-я серия23 января
8-я серия23 января
9-я серия23 января
10-я серия23 января
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