Уже 23 января состоится премьера второго сезона сериала «Ночной агент». Шпионское шоу продолжит историю агента ФБР Питера Сазерленда, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться.

В продолжение одного из самых популярных сериалов в истории Netflix войдёт десять эпизодов — они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix