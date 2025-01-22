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Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым стартует 30 января — первый трейлер

Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым стартует 30 января — первый трейлер
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатры START и PREMIER опубликовали первый трейлер детективного сериала «Подслушано в Рыбинске». В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат 1-2-3 Production.

Проект расскажет о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

В актёрский состав вошли Тимофей Трибунцев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков, Григорий Калинин, Сергей Козик, Екатерина Чаннова и другие. Кресло режиссёра занял Петр Тодоровский («Здоровый человек», «Большой»).

Премьера сериала состоится уже 30 января.

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