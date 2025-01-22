В Mortal Kombat 1 добавили Конана-варвара

21 января обладатели набора Kombat Pack 2 в Mortal Kombat 1 получили доступ к новому персонажу — им стал Конан-варвар. Персонаж получил внешность Арнольда Шварценеггера из оригинальных фильмов, однако, озвучил ли актёр героя в игре, неизвестно.

Остальные геймеры смогут приобрести Конана-варвара отдельно с 28-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm.

В опубликованном ранее геймплейном трейлере авторы показали приёмы и комбо-удары персонажа. Как и в кинофраншизе, его основным оружием выступит меч Атланта.

Сама Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.