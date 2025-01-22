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Мультфильм «Твой Цвет» от автора «Формы голоса» выйдет в России 13 февраля — новый трейлер

Мультфильм «Твой Цвет» от автора «Формы голоса» выйдет в России 13 февраля — новый трейлер
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Кинокомпания «Русский репортаж» представила второй дублированный трейлер анимационного фильма «Твой Цвет». Премьера аниме в российском прокате состоится уже 13 февраля.

Видео доступно во VK-группе Русский репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому репортажу».

«Твой Цвет» расскажет историю Тоцуко, старшеклассницы с удивительным даром, которая видит цвета эмоций людей вокруг. Её мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга. Смогут ли они вместе найти свой настоящий цвет?

Режиссёром проекта выступила Наоко Ямада — создательница «Формы голоса» и «K-On!».

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