Сборы боевика «Охота на воров 2: Пантера» превысили в России 100 млн рублей

19 января сборы боевика «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером превысили в России 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось полторы недели — картину официально показывают в стране с 10-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, события второго фильма разворачиваются сразу после действий первой части. Шериф Ник О’Брайен выслеживает Донни Уилсона, который сбежал в Европу и планирует очередное ограбление.

Также в актёрский состав вошли О’Ши Джексон-младший, Майкл Биспинг, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Эвин Ахмад, Кристиан Солимено, Назмие Орал и другие. Кресло режиссёра занял Кристиан Гьюдгэст, автор предыдущего фильма.