Видеокарты RTX 5090 и 5080 окажутся в дефиците на старте продаж — СМИ

Как сообщают журналисты издания Wccftech, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 окажутся в дефиците на старте продаж. Причиной снижения поставок послужили разногласия между NVIDIA и её производственными партнёрами.

К примеру, в Китае стоимость RTX 5090 может достигнуть $ 4000, а RTX 5080 — $ 2000, что вдвое превышает рекомендованную цену. В Европе ситуация будет ещё хуже из-за дополнительных налогов на товары премиум-класса, что дополнительно повысит стоимость видеокарт.

Журналисты ожидают, что дефицит продлится как минимум до второго квартала 2025 года. Напомним, продажи NVIDIA GeForce RTX 5090 начнутся 31 января, цена составит $ 2 тыс. Новая флагманская видеокарта будет на 30% мощнее, чем RTX 4090.