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Сериал Подслушано в Рыбинске (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым
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30 января стартует детективный сериал «Подслушано в Рыбинске». Проект расскажет о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER.

Расписание выхода детективного сериала «Подслушано в Рыбинске»

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 января
2-я серия30 января
3-я серия6 февраля
4-я серия13 февраля
5-я серия20 февраля
6-я серия27 февраля
7-я серия6 марта
8-я серия6 марта
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