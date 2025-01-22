Расписание выхода детективного сериала «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым

30 января стартует детективный сериал «Подслушано в Рыбинске». Проект расскажет о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER.
Расписание выхода детективного сериала «Подслушано в Рыбинске»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 января
|2-я серия
|30 января
|3-я серия
|6 февраля
|4-я серия
|13 февраля
|5-я серия
|20 февраля
|6-я серия
|27 февраля
|7-я серия
|6 марта
|8-я серия
|6 марта