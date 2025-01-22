Вышел трейлер биографического фильма «Первый на Олимпе» — премьера 9 октября

Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер биографического фильма «Первый на Олимпе». Режиссёром картины выступил Артём Михалков («Ставка на любовь», «Мистер Нокаут») — сын Никиты Михалкова.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Лента расскажет о юном блокаднике Юре Тюкалове, который пришёл в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Их цель — Олимпиада в Хельсинки.

В актёрский состав вошли Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин и другие.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 9 октября.