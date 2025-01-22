Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Вышел новый трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро
Комментарии

Компания Netflix опубликовала новый трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли. В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Сериал выйдет 22 февраля в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт шесть эпизодов — все они станут доступны в день премьеры.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android