Вышел новый трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Компания Netflix опубликовала новый трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли. В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Сериал выйдет 22 февраля в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт шесть эпизодов — все они станут доступны в день премьеры.