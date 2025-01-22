Комедийный хоррор «Смерть единорога» с Дженной Ортегой выйдет в России 3 апреля

Кинопрокатчик «Вольга» объявил, что комедийный хоррор «Смерть единорога» с Дженной Ортегой выйдет в России 3 апреля. Также был опубликован дублированный постер.

Картина расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Также в актёрский состав вошли Уилл Поултер, Пол Радд, Теа Леони, Ричард Э. Грант, Энтони Кэрриган, Сунита Мани, Джессика Хайнс, Стив Пак, Николас Уиттман и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Шарфман.

Русский постер