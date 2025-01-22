Вышел большой трейлер третьего сезона сериала «Шершни» — премьера 14 февраля

Компания Paramount представила большой трейлер третьего сезона сериала «Шершни». Драматический сериал вернётся на экраны уже 14 февраля в стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Yellowjackets. Права на видео принадлежат Paramount.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

В продолжении группа переживает тяжёлую утрату Натали и сталкивается с новыми тайнами загадочного острова. К главным ролям вернутся Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун, а также другие актёры.