Второй сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 24 января — первый трейлер

Вышел дебютный трейлер второго сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым. В ролике показали центральных героев продолжения и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START/СТС.

В новом сезоне бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрёл семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что всё наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берётся следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть своё прошлое?

Также в актёрский состав вошли Виктория Заболотная, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Алексей Демидов, Алиса Стасюк, Вадим Ракитин и другие. Кресло режиссёра занял Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые 3», «Семь чёрных бумаг»)

Второй сезон шоу стартует 24 января в стриминговом сервисе START.

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