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Доктор Стрэндж не вернётся в «Мстителях 5»

Доктор Стрэндж не вернётся в «Мстителях 5»
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Британский актёр Бенедикт Камбербэтч пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора он заявил, что не появится в образе Доктора Стрэнджа в фильме «Мстители: Судный день».

По словам Камбербэтча, его персонаж сыграет одну из центральных ролей в «Мстителях: Секретные войны». Также актёр подтвердил, что Доктор Стрэндж получит полноценный третий сольный фильм.

Он занимает центральное место в том, куда всё может повернуться.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в США 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера следующих «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.

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