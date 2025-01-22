Доктор Стрэндж не вернётся в «Мстителях 5»

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора он заявил, что не появится в образе Доктора Стрэнджа в фильме «Мстители: Судный день».

По словам Камбербэтча, его персонаж сыграет одну из центральных ролей в «Мстителях: Секретные войны». Также актёр подтвердил, что Доктор Стрэндж получит полноценный третий сольный фильм.

Он занимает центральное место в том, куда всё может повернуться.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в США 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера следующих «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.