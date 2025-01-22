Вышел большой трейлер фантастики «Микки 17» с Робертом Паттинсоном — премьера 7 марта

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фантастического фильма «Микки 17». Одна из главных кинопремьер 2025 года состоится уже 7 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет «Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Режиссёром грядущей картины выступил Пон Джун-хо — постановщик оскароносных «Паразитов».

Постер