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Сериал Инспектор Гаврилов, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым
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30 января стартует второй сезон комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». В нём бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрёл семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что всё наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берётся следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть своё прошлое?

Во второй сезон войдёт 17 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 11 апреля. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре START.

Расписание выхода второго сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 января
2-я серия24 января
3-я серия31 января
4-я серия7 февраля
5-я серия14 февраля
6-я серия21 февраля
7-я серия28 февраля
8-я серия7 марта
9-я серия14 марта
10-я серия17 марта
11-я серия21 марта
12-я серия24 марта
13-я серия28 марта
14-я серия31 марта
15-я серия4 апреля
16-я серия7 апреля
17-я серия11 апреля
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