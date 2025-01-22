Расписание выхода второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым

30 января стартует второй сезон комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». В нём бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрёл семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что всё наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берётся следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть своё прошлое?
Во второй сезон войдёт 17 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 11 апреля. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре START.
Расписание выхода второго сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 января
|2-я серия
|24 января
|3-я серия
|31 января
|4-я серия
|7 февраля
|5-я серия
|14 февраля
|6-я серия
|21 февраля
|7-я серия
|28 февраля
|8-я серия
|7 марта
|9-я серия
|14 марта
|10-я серия
|17 марта
|11-я серия
|21 марта
|12-я серия
|24 марта
|13-я серия
|28 марта
|14-я серия
|31 марта
|15-я серия
|4 апреля
|16-я серия
|7 апреля
|17-я серия
|11 апреля