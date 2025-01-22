Расписание выхода второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым

30 января стартует второй сезон комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». В нём бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрёл семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что всё наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берётся следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть своё прошлое?

Во второй сезон войдёт 17 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 11 апреля. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре START.

Расписание выхода второго сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов»