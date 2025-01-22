Представители телеканала Sky объявили, что седьмой сезон комедийного сериала «Голяк» станет финальным. Съёмки заключительного сезона шоу уже стартовали. Ожидается, что его премьера состоится до конца 2025 года, однако точная дата пока не раскрывается.

Сюжет сериала крутится вокруг мелкого воришки Винни и его друзей, которые живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

Премьера первого сезона состоялась в 2019 году — проект стал самым успешным комедийным сериалом Sky за последние семь лет. Шоу получило высочайшие оценки как от критиков, так и от рядовых зрителей.