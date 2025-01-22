Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Седьмой сезон комедийного сериала «Голяк» станет финальным

Седьмой сезон комедийного сериала «Голяк» станет финальным
Комментарии

Представители телеканала Sky объявили, что седьмой сезон комедийного сериала «Голяк» станет финальным. Съёмки заключительного сезона шоу уже стартовали. Ожидается, что его премьера состоится до конца 2025 года, однако точная дата пока не раскрывается.

Сюжет сериала крутится вокруг мелкого воришки Винни и его друзей, которые живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

Премьера первого сезона состоялась в 2019 году — проект стал самым успешным комедийным сериалом Sky за последние семь лет. Шоу получило высочайшие оценки как от критиков, так и от рядовых зрителей.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android