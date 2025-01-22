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Звёзды «Во все тяжкие» сыграли в третьем сезоне мультсериала «Неуязвимый»

Звёзды «Во все тяжкие» сыграли в третьем сезоне мультсериала «Неуязвимый»
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Авторы мультсериала «Неуязвимый» раскрыли каст третьего сезона шоу. Среди актёров озвучки оказались две звезды культового сериала «Во все тяжкие» — Аарон Пол и Джонатан Бэнкс.

Пополнение в касте третьего сезона:

  • Аарон Пол — Пауэрплекс;
  • Кейт Мара — Беки Дюваль;
  • Кристиан Конвери — Оливер;
  • Симу Лю — Мульти-Поль;
  • Шоло Маридуэнья - Файтмастер и Дроп Кик;
  • Ци Ма — Мистер Лю;
  • Джон Ди Маджио — Слон;
  • Дуглас Брэдли - секретная роль;
  • Джонатан Бэнкс — секретная роль.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Третий сезон шоу стартует в стриминговом сервисе Prime Video уже 6 февраля. В день премьеры выйдет три эпизода, а остальные будут появляться раз в неделю.

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