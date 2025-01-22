Звёзды «Во все тяжкие» сыграли в третьем сезоне мультсериала «Неуязвимый»

Авторы мультсериала «Неуязвимый» раскрыли каст третьего сезона шоу. Среди актёров озвучки оказались две звезды культового сериала «Во все тяжкие» — Аарон Пол и Джонатан Бэнкс.
Пополнение в касте третьего сезона:
- Аарон Пол — Пауэрплекс;
- Кейт Мара — Беки Дюваль;
- Кристиан Конвери — Оливер;
- Симу Лю — Мульти-Поль;
- Шоло Маридуэнья - Файтмастер и Дроп Кик;
- Ци Ма — Мистер Лю;
- Джон Ди Маджио — Слон;
- Дуглас Брэдли - секретная роль;
- Джонатан Бэнкс — секретная роль.
«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.
Третий сезон шоу стартует в стриминговом сервисе Prime Video уже 6 февраля. В день премьеры выйдет три эпизода, а остальные будут появляться раз в неделю.