Звёзды «Во все тяжкие» сыграли в третьем сезоне мультсериала «Неуязвимый»

Авторы мультсериала «Неуязвимый» раскрыли каст третьего сезона шоу. Среди актёров озвучки оказались две звезды культового сериала «Во все тяжкие» — Аарон Пол и Джонатан Бэнкс.

Пополнение в касте третьего сезона:

Аарон Пол — Пауэрплекс;

— Пауэрплекс; Кейт Мара — Беки Дюваль;

— Беки Дюваль; Кристиан Конвери — Оливер;

— Оливер; Симу Лю — Мульти-Поль;

— Мульти-Поль; Шоло Маридуэнья - Файтмастер и Дроп Кик;

- Файтмастер и Дроп Кик; Ци Ма — Мистер Лю;

— Мистер Лю; Джон Ди Маджио — Слон;

— Слон; Дуглас Брэдли - секретная роль;

- секретная роль; Джонатан Бэнкс — секретная роль.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Третий сезон шоу стартует в стриминговом сервисе Prime Video уже 6 февраля. В день премьеры выйдет три эпизода, а остальные будут появляться раз в неделю.