Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S25 — детали

На презентации Galaxy Unpacked 2025 компания Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов — Galaxy S25. Корпорация вновь выпустит три версии гаджетов: S25, S25+ и S25 Ultra с продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Все три смартфона будут поддерживать обновления на протяжении семи лет — до 2032 года.

Предзаказы по всему миру стартовали уже 22 января. Старт продаж намечен на 3 февраля — до крупных российских магазинов гаджеты доберутся ориентировочно в эти же сроки.

Презентация Galaxy Unpacked 2025

Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung.

Galaxy S25

Фото: Samsung

Базовый S25 получил экран с диагональю 6,2 дюйма и частотой 120 Гц, батарею на 4000 мА/ч и современный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Устройство оснащено защитой от влаги и пыли, 12 Гб оперативной и 128-512 Гб встроенной памяти.

Камера вновь получила тройной модуль: основная — 50 Мп с оптической стабилизацией; датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. В компании отмечают, что доработали алгоритмы съёмки, поэтому гаджет делает более чёткие снимки, чем Galaxy S23+ с таким же набором датчиков.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: тёмно-синем, серебристом, бело-голубом и зелёном.

Galaxy S25+

Фото: Samsung

Продвинутая версия базового S25 с увеличенным экраном 6,7 дюйма, батареей на 4900 мА/ч с функцией быстрой зарядки до 45 Вт и 12 Гб оперативной памяти.

Камера точно такая же, как и у обычного S25: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией; датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: тёмно-синем, серебристом, бело-голубом и зелёном.

Galaxy S25 Ultra

Фото: Samsung

Максимальная версия Galaxy S25 с экраном в 6,9 дюйма, разогнанным процессором Snapdragon 8 Elite, с 12-16 ГБ оперативной памяти и батареей на 5000 мА/ч. Рамка корпуса смартфона вновь выполнена из титана — как у iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro. Кроме того, S25 Ultra вновь оснащён стилусом S Pen с более удобным управлением на плоском экране и поддерживает продвинутую беспроводную зарядку до 55 Вт.

Важное преимущество S25 Ultra — камеры. Смартфон получил четыре датчика: основной на 200 Мп, датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией, датчик 50 Мп для пятикратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: голубом, чёрном, серебристом и сером.

Особенности искусственного интеллекта

В Samsung делают особенную ставку на функции искусственного интеллекта. В фирменную оболочку UI7 встроен улучшенный ИИ-помощник, который понимает потребности и предпочтения пользователя, и предоставляет персонализированные ИИ-возможности.

Фото: Samsung

Кроме того, Galaxy S25 научился делать поиск фотографии в «Галерее» по описанию и позволяет изменить настройки смартфона с помощью голосовых команд. Функция «Обвести и найти» умеет распознавать телефонные номера, адреса электронной почты, а ИИ-ассистент на базе нейросети Google Gemini может помочь с планированием дел в «Календаре».